Reprodução: ACidade ON Ministério da Economia pretende fazer redução para 33%

O governo vai editar nessa quinta-feira (31) o decreto que amplia o corte linear no IPI para 33%, segundo um auxiliar do ministro da Economia, Paulo Guedes. O texto faz ajustes no decreto editado em fevereiro, que promoveu uma redução linear no IPI de 25%.

Além da ampliação do corte, que foi anunciada semana passada por Paulo Guedes em um evento em São Paulo, a medida vai excluir do impacto do corte do tributo os produtos da Zona Franca de Manaus.

Isso é uma reação do Congresso, em especial de parlamanetares do Amazonas, que vinham uma redução da vantagem comparativa da Zona Franca de Manaus.

O novo decreto amplia o corte no IPI para veículos que ficaram de fora, como caminhonetes. A Receita Federal nao aceitou incluir carros importados. Segundo técnicos da equipe econômica, a estratégia é usar excesso de arrecadação para reduzir impostos e não elevar gastos.