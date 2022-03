Divulgação Supermarket

A rede de supermercados Supermarket lançou a campanha "App na mão, vale um montão"nas 120 lojas da rede no Estado do Rio de Janeiro. Para participar, o cliente deve se cadastrar no aplicativo Superclube Supermarket, que está disponível gratuitamente na Play Store ou Apple Store e, antes de passar as compras no caixa, registrar seu CPF. Na hora da compra o consumidor vai ganhar um número da sorte para concorrer a vales-compras de até R$ 500. Os sorteios vão ocorrer pela Loteria Federal até o dia 31 de maio deste ano.

Para cada compra acima de R$ 50, o consumidor já concorre a um número da sorte. A cada R$ 50 de compras o cliente ganha, automaticamente, um número de sorteio diferente. Por exemplo, quem gastou R$ 500, vai ganhar 10 números da sorte.

Comprando alguns produtos das marcas selecionadas (Pilão, Ambev, Colgate, Palmolive, Sadia, Perdigão e Coca-Cola), o consumidor ganha também um número da sorte extra, aumentando as chances de premiação. De acordo com a rede, a campanha visa ajudar no orçamento doméstico de famílias.

"Queremos gerar uma experiência interessante para o cliente em que ele tem a possibilidade de ganhar um vale-compra que vai ajudar na renda daquela semana ou até do mês. Com o cadastro ativo no aplicativo, o consumidor vai passar a receber ofertas exclusivas e personalizadas, de acordo com seu hábito de compra", explica a gerente de marketing da rede, Patricia Bahia.

"É importante frisar que a participação é simples, sem preenchimento de cupom ou escaneamento de QR Code, exclusivamente digital, via aplicativo", finaliza.

Para mais informações, acesse a página exclusiva da campanha no link https://redesupermarket.com.br/app-na-mao/ .