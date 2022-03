Fernanda Capelli Guedes exime governo de culpa por alta na inflação no país

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira (18) que o governo brasileiro não é responsável pela alta na inflação nos últimos anos. Segundo ele, os causadores da alta de preços foram a pandemia e, neste momento, a guerra entre Ucrânia e Rússia.

"Todo mundo reclama quando a inflação é alta por excesso de gastos do governo e todo mundo lá fora entende que quando tem uma guerra, a inflação é alta, eles perdem e não é culpa do governo. Quando tem a guerra lá, por exemplo, quando você vai nos EUA hoje, o Biden tá dizendo: a culpa é do Putin, Putin é que causou a inflação", disse citando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Segundo o ministro, assim como lá fora, todos no Brasil deviam entender que o governo não é culpado pela inflação.

"Todo mundo sabe que não foi o governo americano, como todo mundo devia saber no Brasil que não fomos nós que fizemos essa inflação, nosso déficit é zero, nosso Banco Central está bem na frente dos outros, não fizemos essa inflação, foi a guerra que fez a inflação, foi o Covid que fez a inflação", citou.

Depois de seguidas altas em 2021, a inflação continuou subindo este ano e continua acima dos 10% no acumulado dos últimos doze meses. Segundo o IBGE, a taxa acumulada chegou a 10,54% em fevereiro, bem acima da meta de 3,5% estabelecida para este ano.

Leia Também

Quer ficar bem informado sobre tudo que acontece na economia do Brasil e do Mundo? Acompanhe o canal do Brasil Econômico no Telegram

No último dia 10, a Petrobras reajustou a gasolina em 18,77% e o diesel em 24,9% acompanhando os preços internacionais que foram impactadas pelo conflito, já que a Rússia é uma grande produtora de petróleo e foi afetada pelas sanções.

Além disso, a dificuldade com os fertilizantes, boa parte importados da Rússia, também tem causado temores de pressão nos preços de alimentos no país.

Com esse cenário, o Banco Central, que já vinha elevando a taxa básica de juros, fez uma nova alta para 11,75% ao ano, o maior patamar desde 2017. O objetivo é controlar a alta de preços.

Ainda nesta sexta-feira, Guedes defendeu que os índigenas poderiam explorar potássio em suas terras, ecoando um desejo do presidente Jair Bolsonaro de aprovar um projeto no Congresso liberando a exploração econômica das terras indígenas. O potássio é um elemento importante para a indústria de fertilizantes.