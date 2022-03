Divulgação/Instituto Êxito - 16.03.2022 Imersão VIP acontece neste final de semana

Mulheres empreendedoras podem participar, nesta sexta-feira (18) e sábado (19) de um evento que promete ajudá-las a fazerem seus negócios crescerem. Reunindo ensinamentos sobre empreendedorismo, negócios e gestão, o evento "Imersão VIP: Vendas – Influência – Produtividade" é realizado pela Rede Mulheres que Decidem.



O evento ocorre no Espaço Fit Eventos, em São Paulo, e é um treinamento voltado a alicerçar a importância do tripé vendas-influência-produtividade na vida empreendedora. "Nosso evento é direcionado para as mulheres empreendedoras, gestoras de equipes comerciais, equipes comerciais e todas as pessoas que precisam melhorar em vendas e em produtividade", explica a idealizadora da imersão, Priscila Queiroz, empresária da educação, CEO da Rede Mulheres que Decidem, presidente do Instituto RMQD e associada do Instituto Êxito de Empreendedorismo.

Segundo ela, os conteúdos não param por aí. "Além do tripé VIP, vamos falar sobre liderança, branding pessoal, saúde da mulher, networking, marca pessoal, etiqueta corporativa, inovação e tecnologia, enfim, todos os pontos que modificam totalmente a mentalidade da mulher que empreende", completa.

O evento trará técnicas do empreendedorismo feminino com cases e soluções para serem aplicadas no dia a dia, além do passo a passo prático e validado. "A participante sairá de lá com um plano tático na mão, uma rota, um caminho, o desenho de tudo que ela precisará criar, estruturar, remodelar no seu negócio ou na sua vocação como líder e profissional de vendas", define a organizadora.

A Imersão VIP poderá ser acompanhada de forma presencial ou on-line e os ingressos estão à venda neste site . Parte do valor arrecadado com as vendas será destinada ao Instituto Êxito de Empreendedorismo, instituição sem fins lucrativos que oferta educação empreendedora a jovens brasileiros, principalmente os de escolas públicas, por meio de uma plataforma on-line com mais de 700 conteúdos sobre empreendedorismo, vendas, marketing digital, desenvolvimento pessoal e profissional, entre outros temas.



Serviço