Reprodução/Pixabay Bolsa sobe e dólar cai, de olho nos juros no Brasil e nos EUA

A Bolsa sobe e o dólar opera com baixa ante o real nesta quarta-feira (16). O destaque no dia dos mercados vai para as reuniões de política monetária dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos, com expectativa de anúncios de altas nos juros.

Os ativos domésticos se beneficiam do sentimento favorável ao risco no exterior, com sinalizações positivas vindas da China e no aguardo dos desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, após a divulgação de novos detalhes das negociações entre os países.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia



Por volta de 12h30, o Ibovespa subia 137%, aos 110.448 pontos. No mesmo horário, a moeda americana tinha baixa de 0,87%, negociada a R$ 5,1140.

Aumento de juros



No cenário interno, a expectativa é que o Comitê de Política Monetária (Copom) eleve a taxa básica de juros em magnitude menor que o 1,5 ponto percentual visto na última reunião.

As maiores apostas estão na casa da elevação em 1 ponto percentual. Resta saber se no comunicado que segue o anúncio, o Copom deixará a porta aberta para os próximos encontros ou se já irá indicar uma continuidade mais forte do aperto monetário.

No último encontro, a autoridade monetária indicou que o fim do ciclo de alta dos juros poderia estar próximo, porém à época, o conflito no Leste Europeu não havia começado.

Já nos Estados Unidos, o Federal Reserve, Banco Central americano, deve elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, como sinalizou o presidente da instituição, Jerome Powell.

Será a primeira alta desde 2018, em uma tentativa de conter uma inflação que vem renovando recordes de quatro décadas.

Assim como no Brasil, a expectativa do mercado é saber se o Fed sinalizará uma aceleração do ciclo de altas.

Otimismo com China e Ucrânia



Depois de tombos nos últimos pregões após o aumento de casos de Covid-19 na China, as bolsas asiáticas tiveram dia de forte recuperação.

O principal fator de otimismo para os mercados da região foram os sinais do governo chinês para restaurar a confiança do mercado no país, bastante abalada após vários casos de tentativas de intervenção governamental em empresas e setores em 2021.

O governo deve "introduzir ativamente políticas que beneficiem os mercados", de acordo com uma reunião do Comitê de Estabilidade e Desenvolvimento Financeiro do Conselho de Estado, órgão de política financeira da China, liderada pelo vice-primeiro-ministro Liu He, principal autoridade econômica do país.

As autoridades chinesas também sinalizaram que apoiarão a listagem de ações de empresas do país no exterior

As bolsas no país fecharam em forte alta, com Hong Kong tendo seu melhor pregão desde 2008. Na Europa, os mercados também operavam no positivo.

Em relação ao conflito entre russos e ucranianos, foram divulgadas novos detalhes sobre as negociações.

Segundo autoridades russas, o país estaria disposto a aceitar que a Ucrânia mantenha as próprias Forças Armadas para a autodefesa, desde que se comprometa a desistir da aspiração de se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Leia Também

Petrobras e Vale avançam



As empresas de commodities metálicas recuperava parte das perdas nos dois primeiros pregões na semana, em linha com otimismo no exterior.

Entre as ações, as ordinárias da Petrobras (PETR3, com direito a voto) cediam 0,53%, e as preferenciais (PETR4, sem direito a voto), 0,58%.

As ordinárias da Vale (VALE3) avançavam 2,08%, e as da Siderúrgica Nacional (CSNA3), 3,17%.

As preferenciais da Usiminas (USIM5) subiam 3,07%.

No setor financeiro, as preferenciais do Itaú (ITUB4) e do Bradesco (BBDC4) tinham altas de 1,35% e 0,72%, respectivamente.

CVC dispara e Yduqs tomba após balanços



As ordinárias da CVC (CVCB3) lideravam as altas do Ibovespa, com avanço de 13,38%.

A CVC reportou prejuízo líquido de R$ 145,8 milhões no quarto trimestre de 2021, ante lucro de R$ 392,5 milhões no mesmo trimestre de 2020.

No acumulado do ano, no entanto, o prejuízo da companhia recuou 60%, saindo de R$ 1,22 bilhão para R$ 486,7 milhões ao fim de dezembro.

A receita líquida saltou 93% entre outubro e dezembro, somando R$ 314 milhões na base anual. No ano, o indicador alcançou R$ 825,9 milhões, 59,6% acima do apurado em 2020.

Em relatório, analistas do BTG Pactual destacam que os números operacionais do quarto trimestre mostraram uma melhora significativa, ainda que impactados pelas restrições de viagens e pelo cenário macroeconômico.

Na avaliação do banco, há sinais encorajadores de recuperação e uma tendência de melhor rentabilidade.

"Após atingir o fundo do poço na frente operacional em 2020, a CVC deve ser uma das principais beneficiárias da reabertura econômica, além de alavancar seus relacionamentos de longo prazo (extensos) com a fragmentada indústria hoteleira e companhias aéreas no segmento B2B", ressaltaram os analistas Luiz Guanais, Gabriel Disselli e Victor Rogatis.

O BTG Pactual manteve sua recomendação de compra para as ações da companhia, com preço-alvo de R$ 33.

Na ponta negativa figuraram os papeis da Yduqs (YDUQ3), com queda de 10,26%.

A empresa do setor de educação reduziu o prejuízo líquido em 27,6% no quarto trimestre, para R$ 74,3 milhões, ante os R$ 102,6 milhões registrados no mesmo período do ano anterior.

A receita líquida cresceu 9,1%, para R$ 1,05 bilhão. No acumulado do ano, o lucro líquido somou R$ 158,2 milhões, avanço de 61%. Já a receita cresceu 14%, para R$ 4,39 bilhões.

A Yduqs também anunciou a renúncia do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Eduardo Haiama, a ser efetivada a partir de 18 de abril deste ano.