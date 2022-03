Reprodução/Flickr/Diverse Stock Photos Shein terá primeira loja física no Brasil

A Shein, gigante chinesa de roupas e acessórios, abrirá sua primeira loja no Brasil. A decisão indica uma aceleração na estratégia de marketing do e-commerce asiático no país, seu principal mercado na América Latina. A informação foi antecipada pela coluna Capital, do GLOBO.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia



Entre sábado (19) e domingo da semana que vem (27), a varejista on-line abrirá um showroom no Village Mall, shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Ao lado da Shopee, a Shein faz parte de uma onda de e-commerces asiáticos que vêm incomodando os concorrentes brasileiros.