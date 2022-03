Agência Brasil Confira o calendário de pagamento do 13º salário do INSS em 2022

Pelo terceiro ano consecutivo, o governo vai antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS (Insituto Nacional do Seguro Social). Em 2022, quem ganha um salário mínimo receberá a primeira parcela entre os dias 25 de abril e 6 de maio, e a segunda, entre 25 de maio e 7 de junho. Já quem ganha mais que o piso nacional, receberá a primeira parcela entre 2 e 6 de maio, e a segunda, entre 1º e 7 de junho.



CONFIRA O CALENDÁRIO



O calendário segue o número final do benefício (NB), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 9 -9. É preciso considerar o penúltimo algarismo.

Primeira parcela

Para quem ganha um salário mínimo (R$ 1.212 em 2022)

FINAL DO BENEFÍCIO QUANDO RECEBERÁ 1 25 de abril 2 26 de abril 3 27 de abril 4 28 de abril 5 29 de abril 6 2 de maio 7 3 de maio 8 4 de maio 9 5 de maio 0 6 de maio

Para quem ganha acima do salário mínimo (R$ 1.212 em 2022)

FINAL DO BENEFÍCIO QUANDO RECEBERÁ 1 e 6 2 de maio 2 e 7 3 de maio 3 e 8 4 de maio 4 e 9 5 de maio 5 e 0 6 de maio

Segunda parcela

Para quem ganha um salário mínimo (R$ 1.212 em 2022)

FINAL DO BENEFÍCIO QUANDO RECEBERÁ 1 25 de maio 2 26 de maio 3 27 de maio 4 30 de maio 5 31 de maio 6 1º de junho 7 2 de junho 8 3 de junho 9 6 de junho 0 7 de junho

Para quem ganha acima do salário mínimo (R$ 1.212 em 2022)

FINAL DO BENEFÍCIO QUANDO RECEBERÁ 1 e 6 1º de junho 2 e 7 2 de junho 3 e 8 3 de junho 4 e 9 6 de junho 5 e 0 7 de junho

O pagamento do abono normalmente é feito nos meses de agosto e novembro. Mas, desde 2020, tem sido antecipado para o primeiro semestre por conta da pandemia de Covid-19 e para aquecer a economia.

Têm direito ao 13º salário do INSS quem recebe aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Fica de fora quem ganha BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada) e Renda Mensal Vitalícia.

A previsão é beneficiar 31,5 milhões de pessoas neste ano.