O governo deve anunciar nesta quinta-feira (17) um pacote pensando nas eleições que inclui a antecipação do 13 salário do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e liberação de uma parcela do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), além de um programa de microcrédito digital e ampliação de empréstimos consignados. A informação foi obtida pela agência Reuters.



O pacote será batizado de Programa de Renda e Oportunidade, preparado pelo ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e deve injetar R$ 165 bilhões na economia em ano eleitoral.

O anúncio será feito antes da saída de ministros que devem concorrer ao Congresso Nacional, como Lorenzoni, que se candidatará ao governo do Rio Grande do Sul.

Dos recursos estimados, pelo menos 30 bilhões de reais virão da liberação do FGTS para 49 milhões de trabalhadores, com valores de até mil reais por pessoa, em uma reedição de medida adotada pelo atual governo em 2020 como ação de enfrentamento à crise gerada pela pandemia da Covid-19.

A medida ainda cria desavenças dentro do Planalto. Paulo Guedes (Economia) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) discordam sobre medida.



Outros 55 bilhões de reais são da antecipação do pagamento do 13º do INSS, medida que também foi tomada em 2020 e 2021, em meio à pandemia. O pagamento deve ocorrer entre abril e junho deste ano.

No caso do 13º os recursos já haviam sido previstos no Orçamento da União.