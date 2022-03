Márcia Foletto/Agência O Globo Setor de tecnologia é um dos mais promissores para geração de emprego

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em 2021 o Brasil criou 2.730.597 vagas de emprego formal. Com o crescente aquecimento da economia, há o surgimento de novas oportunidades tanto para quem quer retornar ao mercado de trabalho, quanto para aqueles que buscam trocar de emprego.

Um dos setores mais promissores no momento é o de tecnologia. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) a previsão é de que até 2025 o país abrirá cerca de 797 mil novos postos na área. Comprovando o mercado agitado e a demanda das empresas por profissionais qualificados no segmento, listamos 20 companhias de tecnologia que estão com vagas abertas. Confira:

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

Sambatech

A Sambatech , edtech de soluções para instituições de ensino, cursos livres, preparatórios e corporações, está com 16 vagas abertas para cargos como Pessoa Desenvolvedora FullStack Pleno, Pessoa Desenvolvedora Frontend Pleno (React), Pessoa Desenvolvedora Java Sênior, Pessoa Product Owner - PO, entre outros. Mais informações sobre as vagas e como se candidatar no link .

Group Software

A Group Software , empresa que fornece soluções tecnológicas para condomínios, shoppings e imobiliárias, está com mais de 30 oportunidades de emprego nas áreas de Backoffice, Mercado, Sucesso do Cliente e Tecnologia. Mais informações podem ser encontradas no link.

Birdie

A Birdie , sediada no Vale do Silício com a maior parte do time técnico localizada no Brasil trabalhando de forma 100% remota, é uma plataforma SaaS pioneira na geração de insights para desenvolvimento e otimização de produtos e está com vagas disponíveis para Senior Controlling Analyst, Account Executive, Business Development Representative, Content Writer , Quality Assurance (QA) – Sr, Software Engineer Front- End – Sr, Software Engineer Back-End – Sr, , Marketing Designer e Machine Learning Engineer – Sr. Os interessados podem se candidatar pelo link .

Nvoip

A Nvoip , startup de telecomunicações que oferece ao mercado uma plataforma de comunicação de voz, SMS e API para pequenas, médias e grandes empresas, está com vagas disponíveis para as funções de Analista de Inbound Marketing Pleno e Líder de Sucesso do Cliente. Além dessas vagas, a empresa possui um banco de talentos para se cadastrar. Os interessados podem se candidatar pelo link .

SalesFarm

A SalesFarm , primeira plataforma que terceiriza a força de vendas por meio de um software e tem como objetivo conectar empreendedores a vendedores, está com 8 vagas abertas para os cargos como Líder de Vendas Internas, Assistente de Sales Enablement, Closer Pleno, Assistente de Operações, Closer Junior, Coordenador (a) de Marketing, BDR (Business Development Representative)- Assistente Comercial Remoto e Sales Development Representative | Pré vendas – Remota. Para mais informações sobre as vagas abertas, clique aqui.

Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia

O Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia , um dos maiores institutos de PD&I do país e responsável por implementar soluções tecnológicas inovadoras para o mercado local e global, está com mais de 200 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, sendo o foco principal as áreas técnicas. Para mais informações sobre como trabalhar no Sidia, acesse o link .

Melhor Envio

O Melhor Envio , plataforma‌ ‌de‌ ‌cotação‌ ‌e‌ ‌geração‌ ‌de‌ ‌fretes‌ ‌que‌ ‌oferece‌ ‌condições‌ ‌mais‌ ‌competitivas‌ ‌para‌ ‌quem‌ ‌ vende‌ ‌pela‌ ‌internet, está com 11 vagas em aberto para as seguintes áreas: Executivo Comercial, Analista de Recrutamento e Seleção pleno/sênior, Artista 3D sênior, Líder de Copywriting, Analista de Suporte Técnico, Back-end Software Engineer júnior e pleno, Front-end júnior e pleno, QA Engineer pleno. Para o Melhor Ponto, as vagas são: Atendimento, Coordenador de Logística e Supervisor de Atendimento Externo. Todas são para modelo home office, com exceção das oportunidades para o Melhor Ponto, em São Paulo. As pessoas podem se candidatar pelo link .

Qconcursos

O Qconcursos , uma das maiores edtechs do Brasil, está com vagas em aberto para as seguintes posições: Analista de CRO, Analista de SEO, Pessoa Desenvolvedora Frontend, Pessoa Desenvolvedora Backend, Product Manager e Product Designer. Para mais informações sobre as oportunidades disponíveis, basta acompanhar o Linkedin do Qconcursos .

PagBrasil

A PagBrasil , fintech brasileira que possibilita a empresas ao redor do mundo oferecerem soluções de pagamentos digitais otimizadas com as necessidades específicas do mercado brasileiro, está com vagas abertas para Account Manager (Farmer) Pleno, Analista de Testes Júnior, Desenvolvedores Full Stack Júnior, Pleno e Sênior, Estagiário(a) de QA, além do Banco de Talentos disponível para cadastros. As vagas são para Porto Alegre. Para se candidatar, clique aqui .

Getrak

A Getrak , maior provedora de tecnologia para empresas de rastreamento veicular e IoT da América Latina, está com oito vagas abertas para os cargos de Agile Master Júnior, Analista Administrativo Financeiro Pleno, Analista de Relacionamento, Analista de Sucesso do Cliente (exclusivo PCD), Cyber Security, Pessoa Desenvolvedora Back End (NodeJS), Pessoa Desenvolvedora Front End React (Web ou Mobile) e Pessoa Desenvolvedora Full-stack. As oportunidades são para Belo Horizonte, exceto a vaga de Analista de Relacionamento que é para São José (SC). Para se candidatar basta clicar aqui .

Leia Também

Aivo

A Aivo , empresa de inteligência artificial conversacional aplicada ao atendimento ao cliente, está com duas vagas abertas exclusivamente para o Brasil, são elas: Customer Success Onboarding Specialist e SR Account Manager. Entretanto, possui diversas outras vagas em diferentes cargos para trabalhar de forma remota. Candidate-se aqui .

Track.co

A Track.co , startup brasileira especialista em indicadores de performance da Experiência do Cliente e referência em métricas de monitoramento, está com mais de 60 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, principalmente para Pessoa Desenvolvedora, Product Owner, Product Manager, Designer UI/UX e muitas outras oportunidades. As vagas são remotas e os interessados podem se candidatar neste link.

Tuim e John Richard

A Tuim , primeira empresa de móveis por assinatura, e a John Richard , maior empresa de soluções de mobiliário como serviço no país, estão com mais de 20 vagas abertas para diferentes funções, como arquiteto júnior e sênior, auxiliar de montagem de móveis, camareira(o), coordenador de inventário, analista de facilities, gestor financeiro, analista e assistente administrativo, redator, coordenador digital, designer, analista de marketing, entre muitas outras oportunidades. Os interessados podem enviar e-mail para [email protected] .

Abstartups

A Associação Brasileira de Startups (Abstartups) , organização sem fins lucrativos que promove o ecossistema de startups no país, está com cinco vagas abertas, sendo três para Analista de Comunidades, uma para Pessoa coordenadora de informação júnior com foco em dados e uma para Pessoa Coordenadora de Marketing Júnior. Todas as vagas contam com benefícios e são híbridas. Para se candidatar, basta clicar aqui .

Cidadania4u

A Cidadania4u é uma empresa especializada em cidadania europeia, que atua de forma transparente e prática, e está com vagas abertas para Pré-vendas (SDR), Coordenador de Vendas/Parcerias, Analista Jr. de DP e Assistente Financeiro. As vagas são destinadas a Brasília, Joinville, São Paulo e Curitiba e contam com benefícios (Assistência médica, odontológica e vale-refeição). Para mais informações sobre as vagas e para se cadastrar, clique aqui .

Vertown

A Vertown , startup de tecnologia que possui software que centraliza toda a gestão de cadeia de resíduos, possui uma vaga aberta para o cargo de Product Designer. Pessoas de todo o Brasil podem se candidatar, pois o trabalho é remoto. Para mais detalhes e candidatura, acesse o Linkedin .

GaussFleet

A Gauss Fleet , maior plataforma de gestão de máquinas móveis para siderúrgicas e construtoras, está com quatro vagas abertas para a cidade de Lavras (MG), em escritório localizado a 800m da UFLA. As oportunidades são para Desenvolvedor Full Stack PHP, Pleno (assunto do e-mail: “Vaga PHP Pleno”) e Generalista em Computação, Sênior (assunto do e-mail: “Vaga Generalista em Computação”). Para se candidatar basta enviar o currículo para [email protected] com perfil do Linkedin.

Cloudez

A Cloudez , empresa parceira de agências e prestadores de serviços digitais que organiza e automatiza as atividades operacionais, está com oportunidades abertas para Líder de Customer Service e Analista de Customer Marketing. As vagas são remotas. Para se candidatar, basta enviar o currículo para [email protected] , com o nome da vaga no título do e-mail.

Nanoprice

A Nanoprice , primeira marmoraria online do Brasil, que conecta arquitetos, construtores e clientes finais com marmorarias, está com 4 vagas abertas, sendo: Desenvolvedor(a) Júnior; Desenvolvedor(a) Pleno; Gerente de Marketing; Gerente de Vendas. Interessados devem enviar o currículo para: [email protected] .

Vivalisto

A Vivalisto, primeira e maior plataforma de gestão transacional para compra e venda de imóveis, que facilita o trabalho das imobiliárias, clientes finais e corretores, está com 11 vagas abertas. Área de Operação: Analista Operacional. Setor de Marketing: Analista de Redes Sociais; Analista de Performance; Coordenador(a) de Marketing. Comercial: Coordenador(a) Comercial; Gerente de Contas; Coordenador(a) de Gerenciamento de Contas; Analista Comercial (2 vagas). TI: Desenvolvedor(a) Pleno Fullstack (2 vagas). Interessados devem enviar o currículo para: [email protected] .