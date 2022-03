Divulgação 1,9 milhão de trabalhadores tiveram dados revisados pela Dataprev

O governo federal decidiu colocar a Dataprev para revisar os cadastros do abono salarial do PIS/Pasep em 2022, com isso, estima-se que 1,9 milhões de trabalhadores a mais poderão receber até R$ 1.212.

O reprocessamento de dados foi concluído nesta quarta-feira (16) e os novos recebedores do abono salarial podem consultar o benefício no portal Gov.br ou no aplicativo da carteira de trabalho digital.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

“Devido a inconsistências de informações da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) –enviadas pelas empresas –, foi necessário realizar um reprocessamento mais apurado das informações, trabalho em curso pela Dataprev. O objetivo é garantir o correto direito dos trabalhadores e evitar a necessidade de pedidos de revisões adicionais”, anunciou a Dataprev –empresa de tecnologia da informação do governo federal.

Ao todo, 55 milhões de trabalhadores tiveram seus dados avaliados pela Dataprev. Desses: 22,7 milhões receberão o abono salarial, 30,4 milhões foram considerados inelegíveis ao benefício, 1,9 milhão apresentaram necessidade de processamento adicional.

Leia Também

O pagamento do abono começou no dia 8 de fevereiro para trabalhadores da iniciativa privada cadastrados no PIS. Em 15 de fevereiro os funcionários públicos começaram a receber o Pasep.

Veja o calendário

Calendário do abono PIS, pago pela Caixa a trabalhadores do setor privado

NASCIDOS EM // RECEBEM A PARTIR DE // RECEBEM ATÉ



Janeiro: 8 de fevereiro - 29 de dezembro

Fevereiro: 10 de fevereiro - 29 de dezembro

Março: 15 de fevereiro - 29 de dezembro

Abril: 17 de fevereiro - 29 de dezembro

Maio: 22 de fevereiro - 29 de dezembro

Junho: 24 de fevereiro - 29 de dezembro

Julho: 15 de março - 29 de dezembro

Agosto: 17 de março - 29 de dezembro

Setembro: 22 de março - 29 de dezembro

Outubro: 24 de março - 29 de dezembro

Novembro: 29 de março - 29 de dezembro

Dezembro: 31 de março - 29 de dezembro

Calendário do abono Pasep, pago pelo Banco do Brasil a servidores públicos

FINAL DA INSCRIÇÃO // RECEBEM A PARTIR DE // RECEBEM ATÉ



0 - 1: 15 de fevereiro - 29 de dezembro

2 - 3: 17 de fevereiro - 29 de dezembro

4: 22 de fevereiro - 29 de dezembro

5: 24 de fevereiro - 29 de dezembro

6: 15 de março 29 - de dezembro

7: 17 de março 29 - de dezembro

8: 22 de março 29 - de dezembro

9: 24 de março 29 - de dezembro

Os valores de pagamento para cada trabalhador variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano-base 2020.

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Tem direito ao abono salarial o trabalhador inscrito no programa há pelo menos cinco anos, que recebeu em média até dois salários mínimos por mês com carteira assinada e que exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias, no ano-base de pagamento. Também é necessário estar com os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Valor

O abono é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base de 2020 e cumpre os requisitos, se o trabalhador tem 12 meses de carteira assinada no ano, recebe o valor máximo, de R$ 1.212. Se trabalhou um mês, por exemplo, ganha 1/12 do valor do piso nacional, que equivale a R$ 101.