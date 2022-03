Fernanda Capelli Imposto de Renda: 3 milhões de declarações já foram entregues

Na primeira semana do prazo para entrega do Imposto de Renda 2022, mais de 3 milhões de pessoas já declararam seus rendimentos, de acordo com a Receita Federal.

De acordo com a Receita, foram 3.020.369 pessoas nesse período, mesmo antes da disponibilização da declaração pré-preenchida, que começou a ser disponibilizada nesta segunda-feira.



Essa declaração pré-preenchida tem informações sobre rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas. O contribuinte precisa apenas verificar se as informações estão corretas.

A expectativa é que cerca de 34,1 milhões de documentos sejam enviados no total, incluindo as retificadoras. O prazo para entrega vai até 29 de abril.