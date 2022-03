Felipe Moreno Elon Musk

Homem mais rico do mundo, Elon Musk, desafiou o presidente russo, Vladimir Putin, para um "combate". O vencedor levaria a Ucrânia.



"Por meio desta eu desafio Vladimir Putin para um combate individual. O prêmio será a Ucrânia", publicou o bilionário dono da Tesla no Twitter nesta segunda-feira (14).

"Você concorda com essa luta?", perguntou ele em sequência, marcando o perfil do Kremlin, conta oficial do presidente russo.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022









Em publicações anteriores, Musk reclamou do preço das commodities, fortemente impactados pela guerra na Ucrânia, e que vem afetando a produção nas suas empresas.

"Tesla e SpaceX estão sofrendo pressão da inflação em materiais brutos e logística. E nós não estamos sozinhos", disse o bilionário.

Musk também direcionou satélites de sua outra empresa, a Starlink, para permitir o acesso à internet dos ucranianos. O pedido do havia sido feito pelo vice-primeiro-ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov.

“Enquanto você tenta colonizar Marte – a Rússia tenta ocupar a Ucrânia! Enquanto seus foguetes pousam com sucesso do espaço - foguetes russos atacam civis ucranianos! Pedimos que você forneça à Ucrânia estações Starlink e dirija-se a russos sãos para se levantarem”, disse Fedorov, que também é ministro da transformação digital.