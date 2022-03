Reprodução Baza Cliente se acorrenta ao McDonald's na Rússia para impedir fechamento

Um cliente russo do McDonald's se acorrentou a um restaurante da rede em Moscou em uma tentativa desesperada de impedir que ele fechasse.

O McDonald's anunciou na última terça-feira (8) a decisão de fechar temporariamente seus 850 restaurantes na Rússia e suspender todas as operações no país, seguindo o passo de várias multinacionais que decidiram se distanciar de Moscou após a invasão russa na Ucrânia.

Segundo o jornal The Mirror, Luka Safronov foi filmado encenando um protesto de última hora apenas algumas horas antes de todos os arcos dourados da Rússia fecharem indefinidamente.

A gigante do fast food emprega cerca de 62.000 pessoas na Rússia.

Coca-Cola e Starbucks também fecham

Em comunicado, a Coca-Cola Co. disse que está suspendendo os negócios na Rússia após a invasão da Ucrânia pela nação. "Nossos corações estão com as pessoas que estão resistindo a efeitos inconcebíveis desses trágicos eventos na Ucrânia", declarou a empresa no texto, que acrescentou que continuará a monitorar e avaliar a situação à medida que as circunstâncias evoluam.

Já a Starbucks, além de fechar suas lojas no país, também não enviará mais produtos administrados por licenciados. De acordo com a companhia de cafés, o Alshaya Group, com sede no Kuwait, que opera pelo menos 100 Starbucks na Rússia, "fornecerá apoio aos quase 2.000 parceiros na Rússia que dependem da Starbucks para sua subsistência".

