Pablo Jacob/Agência O Globo/03-11-2020 Vice-presidente Hamilton Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão reiterou nesta segunda-feira (14) que uma intervenção direta no preço dos combustíveis está descartada pelo governo federal. Segundo Mourão, esse tipo de ação é algo que "a gente sabe como começa e o término sempre vai ser uma bagunça".

Após 57 dias a Petrobras fez ajustes nos preços de gasolina e diesel nas refinarias, ou seja, para as distribuidoras. A alta chega a 24,93% e vale a partir de amanhã. O GLP também vai subir, após 152 dias.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia.

A Petrobras vai reajustar em 18,7% o preço da gasolina e em 24,9% o diesel. A companhia também vai elevar, em 16%, o preço do GLP.

Mourão disse que o governo busca soluções para resolver o problema da alta no preço dos combustíveis, que tem como causa principal o conflito entre Rússia e Ucrânia.

“Intervenção no preço é algo que a gente sabe como começa e o término sempre vai ser uma bagunça, né. O governo está buscando soluções junto com o Congresso, seja aí, mudança do cálculo do ICMS, questão de fundo para estabilização, a redução do PIS-Cofins a zero. Então são soluções que estão sendo buscadas em um momento difícil do mundo que, uma vez solucionada a situação do conflito vivido entre a Rússia e a Ucrânia, a tendência é que o preço volte aos níveis anteriores”, disse em conversa com jornalistas.

Sobre as críticas do presidente Jair Bolsonaro ao presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, Mourão disse que ele é "resiliente, sempre foi, como bom nordestino, aguenta pressão".

Bolsonaro disparou também contra o reajuste da Petrobrás, e disse que a empresa demonstra não ter sensibilidade com a população.

Leia Também

"É Petrobras Futebol Clube e o resto que se exploda" , afirmou.

No ano passado, a Petrobras registrou lucro líquido recorde de R$ 106,6 bilhões, valor 1.400,7% maior que o verificado em 2020 (R$ 31,504 bilhões).