Fernanda Capelli Declaração do Imposto de Renda pré-preenchida já está disponível

A Receita Federal decidiu antecipar a liberação da declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2022. O recurso, que estaria disponível a partir da próxima terça-feira (15), já pode ser acessado pelos contribuintes com conta gov.br nível prata ou ouro nas seguintes plataformas:

Online, no e-CAC;

Pelo programa instalado no computador;

Pelo celular ou tablet com o app Meu Imposto de Renda.

A declaração pré-preenchida possui informações sobre rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais carregadas automaticamente, sem a necessidade de digitação. A confirmação ou correção dos dados, no entanto, é de responsabilidade do contribuinte.

O Fisco ainda informou nesta segunda que já recebeu mais de 3 milhões de declarações do Imposto de Renda 2022 até o momento. O prazo para entrega teve início no último dia 7 de março e segue até 29 de abril. Neste ano, 34,1 milhões de brasileiros devem declarar.