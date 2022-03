Redação 1Bilhão Educação Financeira Caixa libera saque do FGTS para 70 cidades atingidas pela chuva

Moradores de 72 cidades atingidas pela chuva na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo podem solicitar o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) por calamidade. Para isso, é necessário ter saldo positivo na conta e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220.

Veja abaixo as cidades contempladas, segundo a Caixa:

Bahia: Canavieiras, Coaraci, Dario Meira, Eunápolis, Floresta Azul, Gandu, Ibicaraí, Ibicuí, Ilhéus, Itabela, Itabuna, Itajuípe, Itamaraju, Itapé, Itapetinga, Itapitanga, Itororó, Jaguaquara, Jequié, Jiquiriçá, Medeiros Neto, Mundo Novo, Porto Seguro, Prado, Santa Inês, Teixeira de Freitas, Teolândia, Ubaíra, Ubaitaba, Vitória da Conquista e Wenceslau Guimarães.

Minas Gerais: Águas Formosas, Betim, Brumadinho, Almenara, Congonhas, Cláudio, Dores do Indaiá, Governador Valadares, Igarapé, Itabirito, João Monlevade, Juatuba, Machacalis, Onça de Pitangui, Poço Fundo, Pompéu, Raposos, Rio Acima, Rio Manso, Rio Piracicaba, Sabará, Salinas, Santa Luzia, Santo Antônio do Monte e São Joaquim de Bicas.

Rio de Janeiro: Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Natividade, Petrópolis e Porciúncula.

Espírito Santo: São José do Calçado.

São Paulo: Campo Limpo Paulista, Jaú e Monte Mor.





Como solicitar

Não é necessário comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal para solicitar o saque do saldo do FGTS. É possível fazer isso por meio do aplicativo 'FGTS', disponível para download gratuito em Android e iOS. Veja como fazer:

No aplicativo, selecione a opção "Meus Saques" e, em seguida, "Outras situações de saque". Clique em "Calamidade pública" e informe o município;

Você pode optar por receber o crédito em uma conta bancária de qualquer instituição ou sacar presencialmente;

Faça upload dos documentos solicitados;

A Caixa irá analisar sua solicitação, e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta.

Documentos necessários:

Carteira de identidade. Também valem carteira de motorista (CNH) e passaporte;

Comprovante de residência;

Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante

de residência esteja em nome do (a) cônjuge ou companheiro(a).

Para mais informações, os trabalhadores podem acessar o site da Caixa ou entrar em contato pelo Fale Conosco 0800 726 0207.