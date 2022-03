Dálie Felberg/Alep Joaquim Silva e Luna deverá ir ao Senado para explicar distribuição de lucros aos acionistas

O Senado quer convidar o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Lina, para explicar a distribuição de lucros e dividendos entre acionistas em 2021. Membros do conselho da estatal também devem ser chamados para prestar esclarecimentos.

Segundo o pedido feito pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN), a Petrobras ultrapassou a margem obrigatória de 25% do lucro apurado no ano. Em 2021, a estatal obteve lucro de R$ 106 bilhões, sendo que R$ 101 bilhões foram repassados aos acionistas.

"Temos assistido aumentos sucessivos dos custos dos combustíveis no país, que contrastam com a fartura nos dividendos partilhados", afirmou Prates.

Quer ficar bem informado sobre tudo que acontece na economia do Brasil e do Mundo? Acompanhe o canal do Brasil Econômico no Telegram

Leia Também

O senador lembrou que a distribuição de lucros impacta no bolso do brasileiro, já que não há compensação na redução do preço dos combustíveis.

O convite deverá ser feito pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, mas ainda deverá ser votada pelos membros. Ainda não há data para os depoimentos.

Além de Silva e Luna, o diretor-executivo financeiro e de relacionamento com investidores, Rodrigo Araújo Alves, e a conselheira representante dos trabalhadores da Petrobras, Rosângela Buzanelli Torres, também devem ser convidados. O senador não descarta o convite ao indicado para assumir a presidência do Conselho de Administração da estatal, Rodolfo Landim.