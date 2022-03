TradingView Bolsa tem leve alta, e dólar opera com estabilidade nesta terça

A Bolsa sobe enquanto o dólar opera com estabilidade ante o real no início desta terça-feira (8). Os investidores seguem de olho no desdobramento da guerra da Ucrânia e seus impactos para a economia global.

O petróleo, por sua vez, seguia trajetória de alta no pregão, enquanto as bolsas na Europa tentavam ensaiar uma recuperação. E justamente pela escalada do preço da commodity, o mercado monitora as medidas que serão adotadas pelo governo para frear o avanço do combustível.

Por volta de 10h30, o Ibovespa subia 0,56%, aos 112.219 pontos. No mesmo horário, a moeda americana tinha alta de 0,01%, negociada a R$ 5,0709, mas sem apresentar direção definida.

Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar a política de preços praticada pela Petrobras. Como reflexo, as ações da companhia caíram mais de 7% na B3 mesmo em um dia de alta do petróleo no mercado internacional.

Deve ocorrer nesta terça-feira uma reunião para definir um modelo para frear o avanço dos preços. Na mesa, há opções que vão desde o congelamento dos preços, que penalizaria a companhia, até o uso de dividendos pagos pela petroleira à União para subsidiar os combustíveis.

O subsídio envolveria o limite de R$ 37 bilhões. Segundo integrantes da equipe econômica disseram ao GLOBO, o cenário eleitoral, com o presidente em desvantagem nas pesquisas, pesa na busca de uma solução rápida.

Em relatório matinal, analistas da Guide Investimentos avaliam o congelamento como uma medida "improvável", já que necessita de aprovação do conselho da estatal. Mas o assunto seguirá na pauta e influenciando o comportamento dos papéis da estatal.

"A pressão pela contenção dos reajustes frente aos saltos recentes do preço internacional do petróleo deve seguir firme na pauta do governo", destacaram.

Entre as ações, as ordinárias da Petrobras (PETR3, com direito a voto) subiam 1,23%, e as preferenciais (PETR4, sem direito a voto), 1,76%.

Os papéis ON da PetroRio (PRIO3) subiam 1,85%, e os da 3RPetroleum (RRRP3), 1,78%.

As ordinárias da Vale (VALE3) avançavam 0,56%, e as da Siderúrgica Nacional (CSNA3) cediam 0,97%.

As preferenciais da Usiminas (USIM5) subiam 0,20%.

No setor financeiro, as preferenciais do Itaú (ITUB4) cediam 0,17% e as do Bradesco (BBDC4) subiam 0,52%.