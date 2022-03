Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Petróleo bate US$ 129, e gasolina pode chegar a R$ 8 o litro no Brasil

Com a disparada do petróleo e as ameaças de embargo ao óleo e ao gás russo, a defasagem entre os preços da gasolina e do diesel no Brasil e no mercado internacional já chega a 25%, apontam dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Se a Petrobras decidisse, hoje, corrigir os valores com base na política de Preço de Paridade Internacional (PPI), a gasolina chegaria a R$ 8 o litro, e o diesel a R$ 7,50.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia



Atualmente, o preço médio da gasolina no país é de R$ 6,57, segundo levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado entre os dias 27 de fevereiro e 05 de março. O litro do diesel, por sua vez, chega, em média, a R$ 5,60.

Por volta das 10h50 desta terça-feira (8), o preço do barril do petróleo tipo Brent, referência global, subia 4,52%, sendo cotado a US$ 129,39.

A Petrobras busca a aprovação do governo para anunciar um novo reajuste nos preços dos combustíveis. O último foi anunciado pela estatal em 11 de janeiro.

A direção da empresa deve alertar para um possível desabastecimento em algumas regiões do país. Pequenos comerciantes têm suspendido as importações, pois teriam que vender com prejuízo para competir com os preços da petroleira