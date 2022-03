Reprodução Alexei Mordashov, bilionário russo que depositou R$ 5,5 bilhões para a esposa

O bilionário russo, Alexei Mordashov, transferiu US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões) para a esposa após o início do bombardeio da Rússia conta a Ucrânia. A informação foi publicada pela Bloomberg.

Considerado o homem mais rico da Rússia, Mordashov repassou parte de sua participação na mineradora Nordgold, uma das maiores do continente asiático. Os valores foram depositados na última segunda-feira (28), quatro dias após o primeiro ataque do exército russo ao país vizinho.

Alexei Mordashov detém a maior fatia societária da mineradora, mesmo após repassar parte de suas ações. Ele deixou o cargo de diretor da empresa um dia após a transferência, na última terça-feira (1°).

Quer ficar bem informado sobre tudo que acontece na economia do Brasil e do Mundo? Acompanhe o canal do Brasil Econômico no Telegram

Mordashov foi alvo de sanções de países europeus como resposta aos ataques russos contra ucranianos. Além dele, outros empresários russos fizeram transferências de bens para parentes com objetivo de reduzir os efeitos das decisões de países ocidentais.

Em entrevista à agência de notícias russa TASS, Mordashov criticou as sanções e ressaltou não ter ligação com tensões geopolíticas.