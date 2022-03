Gino Matos A American Express

Após Mastercard e Visa, a bandeira de cartões de crédito American Express anunciou neste domingo (6) a suspensão de suas atividades na Rússia.

Segundo a multinacional, a medida se deve ao "injustificado" ataque de Moscou contra a Ucrânia e também se estende para Belarus, cujo regime é aliado de Vladimir Putin.

Com isso, cartões emitidos por bancos russos com a bandeira American Express não vão mais funcionar fora do país, enquanto aqueles emitidos no exterior não poderão ser usados na Rússia.

No entanto, cartões emitidos no país continuarão funcionando normalmente no território da federação - os pagamentos na Rússia são feitos por meio de um sistema nacional que não depende de plataformas estrangeiras.

Já o Sberbank, maior banco russo, e outras instituições financeiras locais negociam para emitir cartões por meio da rede chinesa UnionPay.