MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Agência bancária do Banco do Brasil

O Banco do Brasil informou que abrirá nesta terça-feira (8) o processo para o Programa de Adequação de Cargos. Segundo a instituição, cerca de 300 funcionários devem ser demitidos e as vagas fechadas nos próximos dias.

Os funcionários que atendem os requisitos do programa poderão se cadastrar até o dia 25 de março pelo site do BB. O banco, entretanto, não especificou quais os requisitos para adesão à medida.

Em comunicado, o BB afirmou a proposta visa atingir cargos de assessoramento. A estatal ressaltou a necessidade de melhorar sua eficiência econômica, por isso a demissão de funcionários.

Para tranquilizar o mercado financeiro, o Banco do Brasil emitiu uma nota em que garante não haver prejuízos em seu resultado trimestral.