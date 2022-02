Banco do Brasil lança conta digital em dólar com transferências grátis

Felipe Ventura Banco do Brasil

O Banco do Brasil lançou nesta quarta-feira (9) a Conta Easy, modalidade feita para o perfil de correntista do banco que faz viagens para fora do Brasil, a passeio ou a negócios, e precisa de reservas em dólar. A nova conta digital está disponível para quem não fez cadastro como cliente do BB Americas, filial do banco que atua nos Estados Unidos, nos últimos 12 meses.

Com a Conta Easy, é possível fazer transferências de uma conta corrente de Pessoa Física no Banco do Brasil, em dólar, para a conta digital que fica fora do país. É necessário que o destino da operação seja uma conta do BB Americas.

O cliente que abre a Conta Easy, segundo o Banco do Brasil, recebe um cartão de débito Visa que pode ser utilizado com Apple Pay, Samsung Pay e Paypal, para compras em mais de 44 milhões estabelecimentos e marketplaces internacionais. No exterior, o correntista pode usar a cartão para fazer saques em mais de 40 mil caixas eletrônicos, ou conhecidos lá fora como ATMs (Automated Teller Machine), sem taxa.

O limite diário para saques com o cartão Visa da Conta Easy é de US$ 500, enquanto o máximo a ser gasto por dia em compras é de US$ 1,5 mil.

Consta no site do Banco do Brasil que clientes da nova conta não podem pedir por um cartão de crédito, e não é possível solicitar por empréstimo pessoal e nem financiar casas ou veículos. Esses recursos estão disponíveis para quem é correntista da conta Gold Global, outra opção internacional oferecida pelo BB.

Veja como ter uma Conta Easy no Banco do Brasil

Para ter uma Conta Easy, a pessoa deve acompanhar o passo a passo para se cadastrar:

Baixe o aplicativo do Banco do Brasil (iOS e Android)

A partir da página inicial do app, é preciso escolher a sessão de “Câmbio” e selecionar a “Conta BB Americas”.

No app do Banco do Brasil, selecione "Câmbio" e depois "Conta BB Americas" (Imagem: Reprodução)

O cliente será redirecionado para o site da instituição após arrastar telas com os recursos da Conta Easy para o lado.

O app vai te direcionar para o site do BB Americas no seu navegador (Imagem: Reprodução)

O site vai pedir que o cliente faça o login, com e-mail e senha, e realize o upload de alguma documentação; pode ser CNH ou RG com CPF e comprovante de residência. Este é a última etapa para finalizar a criação de conta

O usuário deve se registrar com login e fazer o upload dos documentos para finalizar sua Conta Easy (Imagem: Reprodução)

O presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, disse em comunicado que a Conta Easy vai trazer uma solução mais ágil e prática para acessar os serviços da instituição em qualquer lugar do mundo.

Além da tarifa zero para fazer transferências e saques, não custa abrir a conta ou mantê-la por tempo indeterminado. O cliente ainda conta com proteção FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) ao realizar depósitos de até US$ 250 mil e atendimento 24h por sete dias da semana — em inglês, espanhol ou, claro, português.

