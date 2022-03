MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Agência do Banco do Brasil

Correntistas do Banco do Brasil relataram problemas com o aplicativo nesta sexta-feira (4). Além do BB, o Nubank também apresentou instabilidade.

As reclamações são relacionadas às plataformas de Internet Banking, em maioria, a dificuldades de login nos apps e na realização de transferências por Pix. Nas redes sociais, alguns clientes se queixaram de erros nos valores exibidos nos extratos bancários e débitos indevidos.

Mais alguém com problema no App do @BancodoBrasil ? Faz algum tempo que tento fazer um pix e só apresenta erro. pic.twitter.com/1H8BeTAMCa — Anderson ✨ (@andersonezss) March 4, 2022

@BancodoBrasil vc roubou dindin meu, devolve aí fiãoo pra minha conta, 500 conto tá de ZOERA né 😡 — ste (@CestariStephany) March 4, 2022

Ontem, o Itaú Unibanco apresentou problemas semelhantes no aplicativo e no site. Alguns correntistas relataram difculdades de login, erro em transações e dinheiro "extra" ou a menos na conta corrente. Procons notificaram a empresa pelas falhas. O serviço foi restabelecido no fim da tarde de ontem, pouco antes das 18h.

A ferramenta Down Detector, que acompanha reclamações sobre dificuldades de acesso a sites e redes sociais, registrou um pico de reclamações às 13h29, horário de Brasília, com ao menos 458 notificações relacionadas ao Banco do Brasil.

O Banco do Brasil confirmou que houve uma breve instabilidade no final da manhã desta sexta. Em nota, o banco informou que o app e todas as suas transações funcionam dentro da normalidade nesta tarde.