O Ministério da Indústria e Comércio da Rússia pediu para as fabricantes russas de fertilizantes para que suspendam a exportação do produto. Fábricas de insumos para os produtos também devem seguir a recomendação. A informação é da Folha de São Paulo.

O Brasil monitora a situação, já que cerca de 60% de tudo o que país importou da Rússia em 2021 eram esses insumos para o agronegócio.

O presidente Jair Bolsonaro visitou o presidente russo, Vladimir Putin, para garantir o fluxo de fosfatados e nitrogenados para o Brasil, no entanto, com o pedido feito hoje pelo governo russo, Bolsonaro deve ter a solicitação desconsiderada.

O estoque de fertilizantes para o agronegócio no Brasil está garantido até outubro, segundo avaliação da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

A Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), no entanto, informou que o Brasil possui estoque de fertilizantes até junho . Para a entidade, ainda é prematuro avaliar em profundidade os possíveis impactos da invasão da Ucrânia pela Rússia ao agronegócio brasileiro.

A crise no abastecimento já existia antes da guerra, com as sanções aplicadas à Bielorrússia. O alvo é o presidente do país, Alexander Lukashenko: pesa sobre ele uma série de acusações, como fraude na eleição, tráfico de imigrantes e violação aos direitos humanos.

Um dos componentes que causam preocupação é o cloreto de potássio. Mais de 2 milhões de toneladas já estavam comprometidos com as sanções anteriores à Bielorrúsia e outros 3 milhões de toneladas esperados têm como origem a Rússia.

O Brasil importa 85% do fertilizante usado nas lavouras do país. A Rússia responde por cerca de 30% do suprimento ao país. A Belarus, nação aliada de Vladimir Putin, por cerca de 20%.

Para solucionar a falta do insumo, além da viagem do presidente Bolsonaro à Rússia, a ministra foi em novembro para o país tentar garantir o fornecimento.

Como alternativa, ela diz que pode importar potássio, principal elemento dos fertilizantes, o Canadá, de Israel, do Chile, de Omã ou de Marrocos e Irã, para onde também viajou recentemente.

Além da Rússia o Irã e também é alvo de sanções do sistema financeiro, o que dificulta a negociação entre as nações.