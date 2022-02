Divulgação Polícia Civil abre vagas para delegados

A Polícia Civil do Estado de São Paulo abriu 250 vagas para delegado de polícia. O concurso irá selecionar profissionais que receberão salários de R$ 10.382,48.



Para se candidatar, é preciso ter formação em Direito, CNH na categoria B e comprovação de ao menos dois anos de atividade jurídica ou de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil.

O processo seletivo será composto por prova preambular, prova escrita, comprovação de idoneidade e conduta escorreita, mediante investigação social, prova oral e prova de títulos.

As inscrições serão abertas no dia 21 de março e vão até o dia 28 de abril. Elas podem ser feitas no site www.vunesp.com.br, e a taxa é de R$ 105,50. As provas preambular e escrita devem acontecer no dia 12 de junho.