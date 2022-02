Agência Senado Ministério das Comunicações

O Ministério das Comunicações publicou edital para concurso para contratação temporária de 217 funcionários em atividades técnicas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (25). Os postos de trabalho são todos para Brasília.

As inscrições começam a partir desta sexta (25) e vão até o dia 14 de março. A prova ocorre no dia 24 de abril. As taxas de inscrição variam entre R$ 60 e R$ 70, a depender da função a ser pretendida.

São três vagas de emprego:

Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial, de Tecnologia da Informação e de Engenharia Sênior, com salário de R$ 8,3 mil e jornada de trabalho de 40h semanais (10 vagas);

Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual, com remuneração de R$ 6.130 e 40h semanais (97 vagas);

Atividades Técnicas de Suporte (R$ 3,8 mil e 40h semanais) (117 vagas).

A banca responsável pelo certame será a do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) que aplicará provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, além de exame de títulos, de caráter classificatório.

Do total das vagas ofertadas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos que aderirem às cotas para negros.