Assembleia Legislativa de São Paulo abre concursos com 118 vagas

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) divulgou os editais de quatro concursos públicos com 118 vagas para os níveis médio e superior. Os salários são de R$ 5.370,01, para o cargo de técnico legislativo, e de R$ 9.260,84, para os cargos de analista legislativo e de auditor interno.

Confira aqui os editais.

As vagas são distribuídas da seguinte forma: 46 são para técnico legislativo com nível médio completo. Há ainda outras 14 oportunidades para técnico legislativo, mas com especialidade em edificações (1), manutenção e conservação (1), telecomunicações (1), fotografia (2), enfermagem (2), saúde bucal (2) e áudio/painel (5). Para esses, é necessário ter nível médio e técnico.

A Alesp também conta com 24 vagas abertas para analista legislativo com nível superior em qualquer área. Mais 30 vagas são para analista legislativo com formação nas seguintes áreas:

Leia Também

Biblioteconomia (1)

História (1)

Designer Gráfico (1)

Publicidade e Propaganda (1)

Jornalismo (3)

Relações Públicas (1)

Arquitetura (1)

Engenharia Civil (1)

Engenharia Elétrica (1)

Análise de Negócio e Processos (1)

Gestão de Projetos de TI (1)

Administrador de Banco de Dados (1)

Infraestrutura de TI (2)

Suporte Técnico (2)

Web Designer (1)

Análise de Desenvolvimento (3)

Enfermagem (1)

Medicina (1)

Medicina do Trabalho (1)

Engenharia do Trabalho (1)

Serviço Social (1)

Finanças (3)

As 4 vagas restantes são para auditor interno. É exigido ensino superior em Ciências Jurídicas e Sociais, Ciências Contábeis e Atuariais, Ciências Econômicas ou Ciências da Administração.

Para cada cargo, 5% das vagas são destinadas a candidatos com deficiência.



As inscrições devem ser feitas entre 3 e 24 de março pelo site www.vunesp.com.br. A taxa é de R$ 62,40 para cargos de nível médio e de R$ 79,80 para cargos de nível superior.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 1º de maio, na cidade de São Paulo (SP).