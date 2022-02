Felipe Moreno Eletrobras abre concurso com 137 vagas para nível médio e superior

A Eletrobras divulgou nesta sexta-feira (25) a abertura de um concurso com 137 vagas para os níveis médio e superior. O edital também prevê a formação de cadastro reserva. Os aprovados irão atuar no Rio de Janeiro (RJ) e em Angra dos Reis (RJ), e os salários vão de R$ 3.653,06 a R$ 7.382,28.

Ao todo, há 33 oportunidades para profissionais de nível médio, e 104 para aqueles com formação superior. Do total de vagas, 5% são destinadas para candidatos com deficiência, e 20% para negros.

Cargos

Nível médio

Especialista em Proteção Radiológica

Especialista em Segurança de Área Protegida de Nuclear

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico Eletricista

Técnico em Construção Civil

Técnico em Eletromecânica

Técnico em Eletrônica

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Mecânica

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Química

Nível superior

Administrador

Advogado

Analista Comunicação Social

Analista em Proteção Radiológica

Analista de Sistemas

Arquivista

Assistente Social

Biólogo

Contador

Designer

Economista

Engenheiro Ambiental

Engenheiro Auditor

Engenheiro Civil

Engenheiro de Análise Probabilística de Segurança

Engenheiro de Produção

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Engenheiro de Telecomunicações

Engenheiro de Treinamento

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Eletrônico

Engenheiro Mecânico

Engenheiro Metalúrgico

Engenheiro Nuclear

Engenheiro Químico

Físico

Pedagogo

Químico

Inscrições

As inscrições para o concurso da Eletrobras já estão abertas e seguem até às 23h59 do dia 21 de março. Elas podem ser feitas pelo endereço https://www.cesgranrio.org.br/. A taxa é de R$ 100 para os cargos de nível médio, e de R$ 150 para os cargos de nível superior.

O edital pode ser conferido neste link.

Provas

As provas serão aplicadas no dia 15 de maio.

Nível médio

Conhecimentos Básicos - 25 questões (Língua Portuguesa: 15 questões e Língua Inglesa: 10 questões)

Conhecimentos Específicos - 25 questões (conteúdos relacionados ao cargo/formação)

Nível superior

Conhecimentos Básicos - 25 questões (Língua Portuguesa: 15 questões e Língua Inglesa: 10 questões)

Conhecimentos Específicos - 35 questões (conteúdos relacionados ao cargo/formação)

Haverá ainda teste físico para os candidatos a Especialista em Segurança de Área Protegida de Nuclear, em 5 de junho. Serão convocados os participantes mais bem classificados até a 100ª posição.