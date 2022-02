Felipe Moreno Vale vai pagar R$ 17 bilhões em dividendos e te dar mais R$ 11,4 bilhões

A Vale (VALE3) vai pagar R$ 17,5 bilhões em dividendos , o equivalente a R$ 3,70 por ação, divulgou a empresa na noite desta quinta-feira (24). A companhia, que foi uma excelente pagadora de dividendos nos últimos anos, vai pagar essa quantia para os acionistas da empresa no dia 8 de março, com o dinheiro caindo na sua conta no dia 16 de março.

A empresa divulgou seus resultados na véspera, indicando um lucro líquido de US$ 5,42 bilhões no último trimestre do ano passado, bastante acima dos US$ 4,70 bilhões esperados pelo mercado, sobre uma receita de US$ 13,1 bilhões – sendo US$ 8,81 bilhões vindos da venda de minério de ferro, seu principal produto. A companhia vê o minério de ferro subir forte neste início de ano, o que pode resultar em ganhos ainda maiores para o futuro.

Além dos dividendos, a empresa anunciou o cancelamento de 133.418.347 ações, 41% dos papéis detidos em tesouraria. Ao preço do fechamento de ontem, R$ 87,54, essas ações equivalem a R$ 11,68 bilhões, o equivalente a R$ 2,34 para as 4,99 bilhões de ações remanescentes.

Ou seja, a empresa também está retornando esta quantia ao acionista: o cancelamento de ações faz com que o preço de mercado se ajuste a nova quantia, aumentando o preço do papel – e, futuramente, o lucro por ação também. Um exemplo simples: se uma empresa vale R$ 100 divide seu capital em 100 ações valendo R$ 1 cada, cancelar 50 delas vai fazer com que as 50 restantes passem a valer R$ 2 para permanecer no mesmo valor de mercado.

Programa de recompra de ações e o posterior cancelamento delas é uma forma clássica de retornar dinheiro ao acionista, muitas vezes subestimada pelo investidor. A empresa ainda reforçou que quer deter em tesouraria apenas a quantidade necessária de ações para os planos de compensação, ou seja bônus de executivos e funcionários. O restante pode ser cancelado “uma vez que as reservas de lucro necessárias estiverem disponíveis”. A Vale vai continuar seu atual programa de recompra de ações, iniciado em 28 de outubro de 2021.

