O governo federal abriu nesta sexta-feira (25) consulta pública sobre a privatização dos Correios. O anúncio apareceu no Diário Oficial da União, e a consulta ficará disponível por 45 dias.



Interessados poderão dar suas constribuições sobre o processo de privatização dos Correios pela plataforma Participa + Brasil. Além disso, uma audiência pública, cujas regras ainda não foram divulgadas, acontecerá no dia 24 de março.

Tanto a consulta pública como a audiência são obrigatórias dentro de um processo de privatização. As etapas acontecem antes da análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

O edital de venda dos Correios só poderá ser publicado caso o projeto seja aprovado no Senado sem mudanças. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto de 2021 e, desde então, não avançou no Senado.