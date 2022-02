Reprodução Guerra na Ucrânia vai elevar preço das passagens, afirma CEO da Latam

O ataque russo à Ucrânia deve afetar até mesmo os preços das passagens aéreas, alertou o presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier.

Em um post publicado no LinkedIn nesta sexta-feira (25), o empresário disse ser "inegável" o impacto do conflito nos custos das companhias aéreas. "Infelizmente na situação que está o setor, estes aumentos vão impactar os preços das passagens. É uma pena, especialmente em um momento no qual o que mais queremos é voltar a voar".

Cadier afirmou que é preciso monitorar e reagir a três potenciais impactos. O primeiro deles é no preço dos combustíveis e do câmbio. Na última quinta, o petróleo ultrapassou a marca de US$ 100 o barril pela primeira vez desde 2014 . O dólar, que havia caído abaixo dos R$ 5, voltou a subir após o início dos ataques da Rússia ao território ucrâniano.

O conflito também deve ter consequências no mercado de capitais e na disponibilidade de crédito. E o preço e a disponibilidade de commodities essenciais para a indústria aeronáutica, como o titânio, devem elevar os custos de fabricação dos aviões.

As passagens aéreas tiveram deflação de 5,05% em fevereiro, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), divulgado nesta semana pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Foi o segundo mês seguido de queda. Em janeiro, o recuo foi de 18,21%. Apesar disso, o item ainda acumula alta de 17,01% em 12 meses.