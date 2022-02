Lorena Amaro Dono da Itapemirim

Sidnei Piva de Jesus, dono do grupo Itapemirim, que detém a ITA Transportes Aéreos, foi proibido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo de sair do país, e, por medida cautelar, terá de usar tornozeleira eletrônica.

A decisão é decorrente da investigação do Ministério Público de São Paulo por conta do cancelamento dos voos sem aviso prévio que deixou milhares de passageiros à deriva em diversos aeroportos do país, na véspera do Natal do ano passado.

Entre outras coisas, há atrasos de salários a funcionários, dívidas com fornecedores, e cancelamentos de voos. Além de uma nova acusação contra Piva.

O empresário terá que entregar o passaporte à Justiça de SP, segundo decisão da juíza Luciana Menezes Scorza, informa o portal Metrópoles. Piva também terá de abandonar qualquer cargo durante o processo de recuperação judicial que lhe possibilite desviar recursos.

Ela também definiu uma visita mensal do executivo à Justiça para dar satisfações de suas atividades. Ele ainda deve manter seu endereço atualizado na vara que está cuidando do processo que o envolve.