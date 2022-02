Reprodução/Bradesco Aplicativo do Bradesco está fora do ar

O aplicativo do Bradesco está enfrentando instabilidades na tarde desta sexta-feira (25), confirmou o banco. De acordo com queixas dos clientes no DownDetector, plataforma que reúne reclamações, os problemas começaram por volta das 15 horas, pelo horário de Brasília. Às 18h50, o banco informou que a falha havia sido normalizada.



Nas redes sociais, alguns usuários reclamaram que a função Pix não estava funcionando no aplicativo, enquanto outros se queixavam de estarem completamente sem acesso ao aplicativo.

Por volta das 16h, o banco começou a responder as reclamações através de sua conta oficial no Twitter. "No momento o app está passando por uma instabilidade. A área responsável já está atuando para que a situação seja normalizada. Por enquanto, oriento que utilize outros canais", escreveu o perfil do Bradesco.

A reportagem entrou em contato com o banco que, às 18h50, informou que a falha foi normalizada. "O Pix, nos canais digitais, apresentou momentos de intermitência no período da tarde que já foi normalizada", disse o Bradesco, em nota enviada por e-mail.