Márcia Foletto/Agência O Globo 'Dinheiro esquecido': aposentados vão recuperar desconto do consignado

Aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e outros trabalhadores que tiveram descontos indevidos no crédito consignado poderão recuperar esse dinheiro por meio do Sistema Valores a Receber, popularmente chamado de 'dinheiro esquecido', do Banco Central.



Os valores serão liberados na segunda fase de resgate, cuja consulta tem início no dia 2 de maio. Há cerca de R$ 4 bilhões a serem devolvidos nessa próxima etapa.

A consulta é feita no site valoresareceber.bcb.gov.br. Por enquanto, ela mostra apenas os valores a receber na primeira etapa de resgate. Para consultar, é preciso informar o número do CPF e a data de nascimento do segurado ou, no caso de empresas, o CNPJ e a sua data de criação.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia.

Leia Também

Para receber o dinheiro, é preciso ter uma conta gov.br nível prata ou ouro. No entanto, os sistemas para subir de nível têm apresentado instabilidade nos últimos dias.

A próxima etapa também vai incluir as consultas de valores a receber nos seguintes casos: