Dois dias após o lançamento de um novo site do Banco Central para brasileiros consultarem se têm dinheiro "esquecido" nos bancos, cujo resgate dos valores depende do cadastro na plataforma do Gov.br, usuários se queixaram nas redes sociais nesta terça-feira sobre instabilidade do aplicativo do governo.

Na segunda-feira, o site da plataforma apresentou instabilidade e lentidão. O governo chegou a admitir problemas técnicos e informou, na noite de ontem, que buscava uma solução rápida.

Desta vez, internautas relataram no Twitter diferentes falhas no aplicativo. Entre as queixas estão o fechamento involuntário do aplicativo, a impossibilidade do uso de recursos como o reconhecimento facial (necessário para aumentar o nível da conta) e até o elevado consumo de bateria.



"O app fica fechando sozinho antes de logar. E quando abre pra fazer o reconhecimento facial pensa, pensa e fecha", escreveu um usuário, ao compartilhar da frustração de outro internauta sobre o gasto de energia com o app.

"Para resgatar esses valores a receber, é necessário ter uma conta http://gov.br nível prata ou ouro, mas ninguém está conseguindo deixar a conta nesses níveis, o app não reconhece a face das pessoas", disparou outro internauta.

Já outro usuário se deparou com uma mensagem de erro sobre o aplicativo, que teria sido fechado por um bug, sem mais detalhes.

"O app do http://Gov.Br não funciona, você tenta dá erro. Como vai receber algo?", disse ele, ao exibir a captura de tela do smartphone com o erro.

Também teve quem ficasse com o aplicativo paralisado em uma tela com aviso para aguardar, porém, sem completar a solicitação e sem acesso às funcionalidades.

Veja como resgatar 'valor esquecido' nos bancos

A consulta para saber se há valor a receber esquecido nos bancos é feita pelo site exclusivo criado pelo Banco Central exclusivo (valoresareceber.bcb.gov.br). Neste momento, só é preciso CPF e data de nascimento para realizar a consulta.



O passo seguinte, caso a pessoa tenha dinheiro a receber, é fazer um agendamento para consulta e resgate. Nesta próxima fase é que será exigido o cadastro no portal Gov.br. O cadastro é gratuito e pode ser feito pelo site ou pelo app Gov.br.

Não é possível solicitar o resgate imediatamente. Será feito um agendamento para que a pessoa ou empresa possa pedir a devolução do dinheiro. A devolução dos recursos começa em março.