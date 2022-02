Luciano Rocha Pix

Em 2021, o Pix tirou R$ 1,5 bilhão de receita dos maiores bancos do país: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Apesar do impacto, o lucro do "G4" do sistema financeiro cresceu e bateu R$ 122 bilhões no ano passado.



Só em janeiro deste ano, foram realizadas 1,3 bilhão de transações via Pix, mais de seis vezes o total do mesmo mês de 2021, informou o Banco Central ao Estadão.

Antes do Pix, os clientes tinham que transferir dinheiro por TED ou DOC, que são, em geral, pagas.

Atualmente, 72% do total de transações financeiras feitas no país são realizadas via Pix.

O Banco do Brasil foi o mais afetado pelo novo sistema de pagamentos e viu suas receitas com conta corrente caírem 17% em 2021. O banco responde por quase 30% do volume movimentado através da ferramenta.

Dos bancos observados, apenas o Bradesco conseguiu fazer sua receita com conta corrente subir de 2020 para 2021.