Divulgação Quiosque O Boticário em shopping

Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) apontam o aumento de 10,7% na abertura de franquias no Brasil em 2021, se comparado ao ano anterior. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (17), em coletiva de imprensa.

Segundo a ABF, o Boticário continua como a franquia com mais unidades no Brasil. São pouco mais de 3,6 mil lojas entre quiosques e lojas físicas.

Em segundo lugar aparece a Cacau Show (2,8 mil unidades), seguida pela rede de fast-food McDonald's (2,5 mil unidades). A marca de piscinas Splash foi a que mostrou maior crescimento entre 2020 e 2021, saltando de 109 para 506 lojas.

O levantamento dá destaque ao setor de modas, com crescimento de 11% no último ano. Entretanto, o setor alimentício representa a maior fatia entre as franquias mais procuradas, com 33%.

Os dados são vistos com otimismo pelo setor, que espera maior crescimento neste ano. Na visão da ABF, a estabilidade financeira do país no pós-pandemia irá aumentar a confiança em investimentos.

A associação ainda ressalta o aumento pela procura de franquias em home-office, unidades móveis ou quiosques. O crescimento atingiu 18% e, segundo especialistas, mostra o interesse em investimentos barato e rentável.