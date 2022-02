MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Ministro da Infraestrutura quer rever normas que prejudicam caminhoneiros

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse nesta quarta-feira (16) que o governo deve rever normas que prejudicam caminhoneiros. Em um vídeo enviado à categoria, Tarcísio está ao lado do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e afirma que os dois estariam discutindo a "efetividade de determinadas normas que acabam sendo cobradas dos caminhoneiros no dia a dia e que não fazem sentido do ponto de vista da segurança".

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia.

Ele também alega que o Ministério da Infraestrutura e a Polícia Rodoviária já teriam iniciado um grupo de trabalho para que, "num curto prazo", possam rever essas normas. O objetivo, segundo o ministro, é acabar com as "fiscalizações excessivas que prejudicam o nosso caminhoneiro e que, no final das contas, não contribuem absolutamente em nada".

Silvinei Vasques, por sua vez, reforçou que pretende apresentar novidades "em breve".

A simplificação das normas é uma das reivindicações da categoria, que é uma das bases eleitorais do presidente Jair Bolsonaro (PL).