A alta de 46% na cotação do petróleo nos últimos 12 meses não mudou apenas os preços dos combustíveis, como a gasolina. Em fevereiro do ano passado, o barril do Brent era negociado na faixa de US$ 65. Hoje, está cotado acima de US$ 90 o barril. Essa mudança para o maior patamar em sete anos atinge em cheio a indústria.

Derivados de petróleo são usados como matéria-prima para uma gama de produtos — químicos, plásticos e têxteis, por exemplo — e isso se traduz em aumento de custos. O resultado são repasses ao longo da cadeia de produção que terminam no bolso do consumidor.



A indústria de plástico, por exemplo, viu o preço de insumos usados para fabricar de sacos para grãos e fertilizantes a cadeiras plásticas, brinquedos e eletrodomésticos subir mais de 100%, em média, segundo José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Abiplast, associação do setor.

Cadeia Longa