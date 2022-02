EBC Cesta básica

De acordo com a plataforma Cesta de Consumo Horus & FGV Ibre, recém-lançada, o Rio de Janeiro foi a capital com a cesta básica mais cara do país em janeiro, no valor de R$ 818,10. Em seguida, aparecem São Paulo, onde os principais alimentos custam R$ 776,12, e Fortaleza, com custo de R$ 690,59.

Ainda segundo o levantamento, o valor médio da cesta de consumo básica de alimentos de janeiro aumentou em relação ao mês anterior em sete das oito capitais analisadas. As maiores altas foram em Belo Horizonte (4,5%), Curitiba (3,9%) e Salvador (1,8%). Fortaleza apresentou leve retração de 0,4% no valor total da cesta básica, enquanto Brasília ficou praticamente estável (0,1%).

Em quase todas as capitais, os grupos de produtos que apresentaram aumento de preço mais expressivo na cesta básica foram os legumes — representados por batata, cebola e cenoura —, seguidos de carne bovina, café e farinha de mandioca.

Os problemas climáticos também têm sido o principal motivo de aumento dos legumes e do café, devido à quebra de safras e consequente redução da oferta no mercado. Além disso, o aumento dos preços internacionais e a valorização do dólar têm sido um incentivo para exportação, empurrando ainda mais para cima os preços no mercado interno.

A alta no preço da carne bovina tende a ser reflexo do aumento da demanda das festas de fim de ano e do término do embargo das exportações de carne bovina brasileira.A escassez hídrica do ano passado também vem contribuindo para o aumento do preço da carne, tendo prejudicado as lavouras de milho e soja e pastagens, usadas na alimentação do gado.