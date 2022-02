O Antagonista Jair Bolsonaro

Servidores federais param pela terceira vez no ano nesta quarta-feira (2) para cobrar reajuste salarial do governo, após as falas do presidente Jair Bolsonaro, que privilegiou aumento aos profissionais da segurança pública, mas recuou.



O protesto deve seguir pela Esplanada dos Ministérios e terminar na Praça dos Três Poderes e é organizado pelo Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado) e pelo Fonasefe (Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais), com apoio da Fenajufe (Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União).

O encontro será no Espaço do Servidor (Bloco C - Ministério da Economia, Esplanada) e os organizadores pedem que seja respeitado o distanciamento social. A expectativa é que estejam presentes cerca de 200 lideranças sindicais.

Calendário de manifestações aprovado

02/02/22 – Atividade simbólica, como parte do processo de mobilização pela recomposição emergencial, em Brasília/DF, com faixaço por todo o País nos órgãos e prédios públicos;

07 a 11/02/22 – Rodada de plenárias estaduais e atividades virtuais “Reposição emergencial para todas e todos: 19,99% já!”;

14 a 25/02/22 – Jornada de Luta em estado de greve;

09/03/22 – Greve Nacional dos(as) servidores(as) Federais. (se aprovada nas assembleias).

O protesto de hoje visa chamar a atenção do Legislativo, que retorna ao trabalho hoje após o recesso, e do Judiciário, que retornou ontem.

Ignorados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, servidores agora recorrem ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para negociar reajustes nos salários.

Representantes do funcionalismo enviaram três ofícios pedindo uma reunião no dia 2 de fevereiro com Nogueira, com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e com o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux.

Leia Também

Ainda não houve resposta sobre o encontro, mas Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Condsef (Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal), disse ao site Poder360 que "hoje será um dia de cobrança".

Bolsonaro adia promessa

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira (31) que "todos os servidores" devem ser atendidos com um "percentual bastante razoável" em 2023. Segundo Bolsonaro, a arrecadação federal deverá crescer em 2022 e favorecer o reajuste de funcionários públicos.

A declaração acontece após o próprio presidente não garantir o reajuste de policiais prometido no fim do ano passado. Bolsonaro, inclusive, sancionou o Orçamento de 2022 com R$ 1,7 bilhão para o aumento de servidores da segurança pública.

Bolsonaro ainda pediu compreensão dos servidores com a impossibilidade de reajustar os salários neste ano. Há duas semanas, o governo foi alvo de manifestações de servidores da Receita Federal e Banco Central e enfrenta uma onda de pedido de demissões em autarquias.