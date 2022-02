MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Auditores da Receita Federal entregam cargos

Os cortes no orçamento da Receita Federal para 2022 e a ausência de um programa de produtividade levou 139 auditores-fiscais a oficializarem a entrega de cargos nos últimos dois dias, segundo o Sindifisco Nacional. Os atos foram publicados no Diário Oficial da União e no Boletim de Serviços da Receita. Desde o final de dezembro, 1.414 auditores-fiscais entregaram cargos de chefia, entre titulares e substitutos.

A debandada, inédita na história da Receita, pode comprometer o funcionamento do órgão, vinculado ao Ministério da Economia. Na avaliação da auditora-fiscal Natália Nobre, 2ª vice-presidente do Sindifisco Nacional, o movimento oficializado no DOU reforça o compromisso dos servidores em demandar ao governo federal o tratamento compatível com a relevância do órgão.

“Não à toa, nossa Constituição Federal prevê recursos prioritários para a Administração Tributária. A deficiência do funcionamento da Receita Federal provocada pelo corte orçamentário, sem dúvida, prejudica toda a sociedade”, complementa.

Segundo deliberação da Assembleia Nacional dos funcionários do órgão, a recomendação é que a entrega de cargos por auditores-fiscais continue, e não haja a reocupação do posto durante a mobilização, iniciada em dezembro devido à falta de bonificações concedidas aos servidores da Receita.