Divulgação Calendário de pagamentos do INSS de 2022

Desde ontem (1º), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar aos aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo (R$ 1.212), os benefícios com os valores já reajustados. Nesta quarta, recebem os segurados com benefício terminado em 2 e 7.

As quantias pagas aos segurados da Previdência que ganham acima de um salário mínimo foram reajustadas em 10,16%, com exceção de quem começou a receber seu benefício a partir de fevereiro de 2021. Para esses, aplica-se um fator de reajuste que leva em conta a data de início da aposentadoria ou pensão.

Data de início/reajuste:

Leia Também

Até janeiro de 2021: 10,16%;

Em fevereiro de 2021: 9,86%;

Em março de 2021: 8,97%;

Em abril de 2021: 8,04%;

Em maio de 2021: 7,63%;

Em junho de 2021: 6,61%;

Em julho de 2021: 5,97%;

Em agosto de 2021: 4,90%;

Em setembro de 2021: 3,99%;

Em outubro de 2021: 2,75%;

Em novembro de 2021: 1,58%; e

Em dezembro de 2021: 0,73%.

Na mesma portaria em que aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para reajustar os benefícios, os ministérios do Trabalho e Previdência e da Economia elevaram de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22 o teto dos benefícios pagos pelo INSS.

Para quem recebe o equivalente ao piso, R$ 1.212, os pagamentos começaram a ser depositados em 25 de janeiro e seguem sendo liberados até o dia 7. O calendário leva em conta o número do benefício dos segurados.

Os mais de 36 milhões de beneficiários do INSS podem consultar as datas em que o órgão depositará o dinheiro em suas contas acessando a tabela que o instituto disponibiliza em sua página .