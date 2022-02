Redação 1Bilhão Educação Financeira Imóvel

O Santander realiza, até o dia 7 de fevereiro, leilão de 61 imóveis e oferece descontos de até 61%. Entre as opções estão casas, apartamentos, imóveis comerciais e terrenos localizados em seis estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Os imóveis têm lances iniciais entre R$ 26 mil, para uma residência com três dormitórios em Cristinápolis (SE), até R$ 1,7 milhões, para uma casa com 700 m² de área total na cidade de São Paulo. No Rio de Janeiro, há um apartamento com 42 m² de área útil e dois dormitórios pelo valor inicial de R$ 64 mil, 41% menor que o da avaliação.

A região Sudeste concentra a maior parte dos lotes, com 46 opções disponíveis. Em Inhaúma (MG), um lote com 1247 m² de área total tem lance a partir de R$ 82 mil. No Sul do país, uma casa em Caxias do Sul (RS) tem desconto de 41% no valor de avaliação, com lances que partem de R$ 280 mil. Em Fraiburgo (SC), uma casa de 360 m² e vaga na garagem tem lance partindo de R$ 554 mil, 37% menor que o avaliado.

Todos os imóveis possuem os débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão, e o Santander oferece facilidades de pagamento que variam conforme o tipo do imóvel: para os residenciais, há financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses; para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses; já os lotes e terrenos devem ser adquiridos à vista.



O leilão é totalmente online site da SOLD ou no portal do Santander ( www.santanderimoveis.com.br ). As opções desocupadas podem ser visitadas mediante agendamento por e-mail. O leilão será realizado na modalidade condicional, quando todos os lances ficam sujeitos à aprovação do Banco Santander.