Dados inéditos da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida) divulgados pela coluna do Lauro Jardim nesta terça-feira (1º) mostram que as seguradoras tiveram que gastar mais com indenizações por Covid19 em 2021.

Desde o início da pandemia, em abril de 2020, até dezembro de 2021 o mercado segurador já pagou R$ 5,9 bilhões, dos quais R$ 4,8 bilhões foram pagos apenas no ano passado.



Até novembro eram R$ 5,7 bilhões ao todo. A iniciativa ocorre em caráter de exceção, pois existe a cláusula de não obrigatoriedade de cobertura em pandemias.

As indenizações variam, podendo ser de seguros de vida, prestamista, funeral, viagem, previdência privada e diárias por incapacidade e por internação hospitalar, todos com previsão de cobertura por morte.

Foram, ao todo, 162,5 mil indenizações pagas, sendo que 130 mil no ano passado.