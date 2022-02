Fernanda Capelli Santander

O Santander Brasil é o primeiro e único banco do País a permitir que clientes pessoa jurídica emitam, via internet banking, boletos com a opção de pagamento por PIX. As empresas já podem, a partir desta semana, gerar o documento de cobrança com o QR Code agregado como uma funcionalidade adicional para quem paga. O código de barras com as mesmas informações será mantido em todos os boletos emitidos pelo Santander para aqueles que optarem pela forma de pagamento tradicional.

A novidade está disponível para clientes PJ de todos os tamanhos, de microempreendedores individuais (MEI) a empresas de grande porte. Batizada de Boleto SX, a funcionalidade oferece vantagens tanto para o empresário como para quem paga um documento emitido pelo Santander.

Ao pagar um boleto por meio do código de barras, o tempo de compensação é de até dois dias úteis quando a operação é entre bancos diferentes. Um pagamento realizado em uma sexta-feira, por exemplo, estará disponível na conta corrente somente na terça ou na quarta-feira da outra semana. Com a transação via PIX, o valor é creditado instantaneamente para a empresa. Vale destacar que o controle do pagamento do documento, a conciliação bancária, fica disponível nos mesmos canais que a empresa já está acostumada a utilizar.

“O QR Code no boleto faz do pagamento uma transação de PIX com todos os benefícios que esse produto oferece, como a agilidade e a disponibilidade 24 horas por dia, nos sete dias da semana”, afirma Cassio Schmitt, diretor do Segmento Pessoa Jurídica do Santander.

Dessa forma, para quem paga via PIX, não existe mais o horário limite que nas transações via código de barras é fixado até as 23h. O pagamento por QR Code pode ser feito a qualquer momento do dia, desde que respeitando a data de vencimento do boleto, e o valor do pagamento é creditado de forma instantânea na conta da empresa que realizou a cobrança.

“O PIX oferece uma forma mais fluída de pagar e, por essa razão, tem se popularizado cada vez mais”, avalia Schmitt. O executivo destaca ainda que, para o cliente PJ do Santander, as tarifas tendem a ser mais competitivas para liquidação de boletos por QR Code PIX do que pela emissão por código de barras.