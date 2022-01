Pedro Ventura (Agência Brasília)/Reprodução TJ-DF

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) publicou, nesta sexta-feira (28), no Diário Oficial da União (DOU), um edital para concurso com 112 vagas, sendo 24 para técnico judiciário, cujo salário é R$ 7.591,39 para profissionais de nível médio e 88 para analista judiciário, cujo salário é de R$ 12.155,30 para profissionais de nível superior.

As inscrições para o concurso podem ser feitas a partir do dia 7 de fevereiro pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição custa R$ 80 para quem tem nível médio e R$ 120 para quem tem nível superior e podem ser feitas até o dia 14 de março.

As provas devem ser realizadas em 29 de maio de 2022 na capital federal.

As oportunidades para nível técnico são para profissionais com curso de auxiliar de enfermagem. Já para quem tem graduação, as oportunidades são nas áreas de tecnologia da informação, direito, arquivologia, serviço social, psicologia, administração, medicina, ciências contábeis, engenharia elétrica e estatística.

Do total das vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos que aderirem às cotas para negros.