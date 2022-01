Gabriel Araújo Ônibus da Viação Itapemirim

Em dezembro, a Viação Itapemirim pediu à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) a suspensão de 16 rotas de ônibus interestaduais. Ontem (27), no dia que as linhas parariam de funcionar, a empresa decidiu recuar da decisão e optou pelo cancelamento do pedido.



As linhas, que atendem 73 mercados, não chegaram a ser paralisadas porque a empresa avaliou ser possível continuar com a operação, e a ANTT aceitou.

"A ANTT reafirma seu papel de regular e fiscalizar o setor de transportes terrestres no Brasil e o compromisso em manter sempre a continuidade e disponibilidade dos serviços, que devem ser prestados com qualidade e segurança à população", afirmou a agência, em comunicado.

#TransportedePassageiros | Ótima notícia para usuários do transporte interestadual de passageiros. A ANTT informa, que após tratativas com a empresa #ViaçãoItapemirim , os serviços que seriam interrompidos a pedido da empresa continuam operando e à disposição dos usuários. pic.twitter.com/eo1aNjNyyv — ANTT (@ANTT_oficial) January 27, 2022





Veja as linhas que seriam interrompidas:

Areia (PB) – Recife (PE)

Belo Horizonte (MG) – Recife (PE)

Brasília (DF) – Maceió (AL)

Cachoeiro De Itapemirim (ES) – Campos Dos Goytacazes (RJ)

Caldas Novas (GO) – Maceió (AL)

Feira De Santana (BA) – Fortaleza (CE)

Recife (PE) – Barra Do Garças (MT)

Recife (PE) – Curitiba (PR)

Recife (PE) – Foz Do Iguaçu (PR)

Recife (PE) – Rio De Janeiro (RJ)

Recife (PE) – São Paulo (SP)

Rio De Janeiro (RJ) – Teresina (PI)

Salvador (BA) – Sobral (CE)

São Paulo (SP) – João Pessoa (PB)

São Paulo (SP) – Santa Cruz Do Capibaribe (PE)

Teresina (PI) – Belém (PA)

Já as viagens aéreas da Itapemirim permanecem suspensas. No dia 17 de dezembro, a empresa anunciou a suspensão das suas operações, prejudicando milhares de passageiros.

Neste mês, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) proibiu a empresa de vender passagens áereas. A decisão se mantém até que a companhia cumpra todas as ações corretivas para os consumidores afetados, como reacomodação e reembolso integral dos bilheres.