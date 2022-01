Divulgação/Instituto Êxito de Empreendedorismo 2ª edição do Êxito Mentoring Experience

O Instituto Êxito de Empreendedorismo abriu as inscrições para a terceira edição do Êxito Mentoring Experience, maior programa de mentoria em empreendedorismo e marketing digital do Brasil.



O programa terá duração de seis meses, com encontros semanais online. Há também duas mentorias presenciais na cidade de São Paulo, com duração de três dias cada, além de finalização de cinco dias de imersão em uma praia paradisíaca.

Em 2021, a segunda edição do Mentoring conseguiu superar as expectativas, mesmo em meio à pandemia de Covid-19. "No ano passado, tivemos um grande desafio, que foi organizar o Êxito Mentoring Experience no meio do caos que vivíamos, sempre pensando na saúde de todos. Como obstinados que somos, arregaçamos as mangas e entregamos uma edição espetacular", lembra o idealizador do programa de mentoria e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz.

Janguiê afirma que, por conta da alta procura, 100 empreendedores em busca de impulsionar seus negócios e suas carreiras serão selecionados. "Preparamos uma programação muito especial para os seis meses do Êxito Mentoring Experience. Ela foi toda pensada para que os participantes se desenvolvam pessoalmente e profissionalmente e atinjam uma alta performance", afirma.

Alguns dos mentores confirmados são o fundador da XP Investimentos, Guilherme Benchimol; o fundador e controlador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz; o fundador da Polishop, João Appolinário; o fundador do grupo SEB, Chaim Zaher; o fundador e reitor da UniCarioca, Celso Niskier; o CEO e founder do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), José Roberto Marques; o fundador da Anhanguera Educacional, Antonio Carbonari Neto; a CEO da Atom, Carol Paiffer; o criador do Acelerador Empresarial, Marcus Marques; o investidor anjo João Kepler; o fundador da JR Diesel, Geraldo Rufino; o multiempreendedor, mentor e escritor Pablo Marçal; a empreendedora, palestrante e autora Aline Salvi; o CEO da Odonto Excellence Franchising, Oseias Gomes; o especialista em Marketing Digital e fundador da Be Academy, Bruno Pinheiro; o empreendedor e escritor Márcio Giacobelli; o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz; o empresário no segmento de tecnologia, investidor anjo, o CEO da startup AbiHub, Vasco Patú; o advogado, consultor e diretor geral do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Marcos Alencar; e o fundador e presidente da Rota do Mar, Arnaldo Xavier.



Como funciona o Êxito Mentoring Experience

O programa começa em março de 2022 e sua primeira fase dura seis meses. Nesta etapa, acontecerão processos de mentorias semanais online e duas imersões presenciais, em São Paulo, cada uma com duração de 3 dias. Todos os mentores vão participar desta fase para auxiliar na aceleração da carreira dos mentorados. Os encontros presenciais também serão transmitidos online para aqueles participantes que não puderem comparecer presencialmente.

Depois disso, a segunda fase, prevista para acontecer entre os dias 14 e 18 de setembro de 2022, acontece na casa de veraneio de Janguiê Diniz e em um hotel 5 estrelas, localizado na praia de Muro Alto, Litoral Sul de Pernambuco. Neste período, os mentorados terão uma imersão com muito conteúdo de empreendedorismo, negócios, carreira e desenvolvimento pessoal, além de orientação, workshops, networking, vivência, lazer e diversão com experiências VIP.

Ao todo, o programa tem carga horária de 360 horas-aula. O Instituto Êxito de Empreendedorismo, juntamente com as universidades Unicarioca - Centro Universitário Carioca (RJ), Universidade Guarulhos - UNG (Guarulhos/SP) e Must University (Flórida - EUA), oferecerão, como um plus para os mentorandos que completarem o programa com aproveitamento e já possuírem um diploma de curso superior, um diploma de MBA em empreendedorismo.



É importante ressaltar que o Êxito Mentoring Experience também tem impacto social. Para quem deseja participar, é necessário fazer uma doação em dinheiro ao Instituto Êxito de Empreendedorismo como forma de inscrição no projeto. Todo valor arrecadado é revertido às ações da entidade, que tem como objetivo impactar mais de 1 milhão de brasileiros por meio da educação empreendedora.



